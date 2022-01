Meïté junta-se ao lote de infetados no Benfica

© André Luís Alves / Global Imagens (arquivo)

O futebolista francês Meité juntou-se a Pizzi, Radonjic e Yaremchuk no grupo de jogadores com testes positivos ao SARS-CoV2, o coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19, informou esta quinta-feira o Benfica.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Pizzi, Meïté, Nemanja e Yaremchuk tiveram resultados positivos nos testes de diagnóstico Covid-19 realizados no Futebol Profissional", refere o clube, no sítio oficial na Internet, confirmando assim a informação avançada pela TSF.

Os quatro casos no plantel, hoje comunicados, juntam-se ao do guarda-redes Mile Svilar, que esta época apenas jogou pela equipa B e cuja infeção o clube lisboeta já tinha comunicado na terça-feira.

Para Pizzi esta é uma segunda infeção com o coronavírus, depois de o internacional português também ter testado positivo em dezembro de 2020, que o levou a falhar então a Supertaça diante do FC Porto, que as 'águias' perderam.

Para o jogo de domingo, da 17.ª jornada I Liga com o Paços de Ferreira (18h00), Nélson Veríssimo, o treinador que subiu da equipa B para substituir Jorge Jesus, volta a contar com Grimaldo, depois de o lateral também ter estado infetado.

A Covid-19 provocou 5.456.207 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

