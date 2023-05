"Melhor edição de sempre." Rampa da Falperra conta com a participação de 130 pilotos

Por Vanessa Batista 09 Maio, 2023 • 23:54 Partilhar este artigo Facebook

Sebastien Petit, Peter Tranca e Christian Merli são alguns dos 130 nomes já confirmados e que compõem o 'plantel de luxo' da 42.ª edição da Rampa Internacional da Falperra. A quarta prova do Campeonato da Europa de Montanha e do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group decorre entre os dias 19 e 21 de maio, em Braga.

Destaque também para a piloto bracarense, Gabriela Correia. A "princesa da montanha", como é apelidada, irá competir no Mercedes AMG GT4.

Composto por 23 curvas, que oscilam entre os 5% e 9% de inclinação, o longo traçado de 5200 metros vai sofrer alterações, de modo a garantir uma maior segurança principalmente para a assistência.

"Pela primeira vez este ano, em termos de rails de segurança, a Câmara de Braga decidiu colocar essas estruturas de forma definitiva e optar por alugar, o que poderá encarecer um bocadinho isto, mas vai se ganhar nos próximos anos. Portanto, a partir de agora, se a FIA (Federação Internacional do Automóvel) tiver mais alguma exigência, serão coisas pontuais", refere o presidente do Clube Automóvel do Minho, responsável pela prova, Rogério Peixoto.

As expectativas para os três dias de prova, de acordo com o responsável, são altas. "Podemos esperar a melhor edição de todas, sobretudo no número de pilotos, que está a ser extraordinário e as inscrições só terminam no dia 11", frisa.

O dia 19 de maio, sexta-feira, será dedicado a verificações técnicas e administrativas. Além disso, está prevista uma exposição dos automóveis, entre as 11h00 e as 19h00, no Mercado Municipal de Braga, a que segue um desfile até à Falperra. As provas decorrem no sábado e domingo.

Orçada em cerca de 200 mil euros, a Rampa da Falperra, este ano, irá coincidir com outro grande evento da cidade dos arcebispos, a Braga Romana. É estimado que circulem pelo concelho mais de 300 mil pessoas, o que irá contribuir para a economia do concelho bracarense e não só.

"Estou certo que vamos ter uma semana com as unidades hoteleiras praticamente lotadas. Estão reunidos todos os ingredientes para termos de facto um retorno muito significativo durante esta semana", afirma o presidente do Município de Braga, Ricardo Rio.

Contas feitas, o presidente da Associação Empresarial de Braga, Daniel Vilaça, prevê um retorno financeiro de dez milhões de euros.

Este ano, 3% da bilheteira irá reverter a favor da Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano.

Como habitual, os TUB - Transportes Urbanos de Braga vão disponibilizar um bilhete, ida e volta, a um euro para a prova.