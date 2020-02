Membros da direção do Sporting apresentaram queixa na PSP por agressões

© Pedro Rocha / Global Imagens

Por Tiago Santos 10 Fevereiro, 2020 • 17:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os dois dirigentes do Sporting que dizem ter sido alvo de agressão e tentativa de agressão, este domingo, em Alvalade, já apresentaram queixa na Polícia de Segurança Pública (PSP), confirmou a TSF. A formalização da queixa foi efetuada em Telheiras.

Miguel Afonso, vogal da direção do Sporting, terá sido agredido e a filha terá sido insultada por elementos da Juventude Leonina no interior do Estádio de Alvalade. Já Filipe Osório de Castro, vice-presidente do Sporting, foi alvo de tentativa de agressão.

A PSP vai agora analisar os ficheiros de videovigilância para identificar os alegados agressores. O clube leonino apresentou como testemunha uma assistente do recinto desportivo, dois vigilantes do estádio de Alvalade e ainda um funcionário do clube.

O Sporting vai constituir-se assistente no processo. O episódio terá acontecido depois do triunfo do Sporting diante do Benfica (2-0), em jogo da 17.ª jornada da fase regular do nacional de futsal e antes do início do encontro com o Portimonense, para a 20.ª ronda da I Liga de futebol (triunfo, por 2-1).