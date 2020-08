Membros do Louletano Desportos Clube infetados recuperam em casa

Muitos dos infetados vivem uns com os outros © Johan Ordonez/AFP

Os 33 atletas e elementos da equipa de futebol sénior do Louletano Desportos Clube infetados com Covid-19 vão recuperar em casa, estando também isoladas cerca de 30 pessoas com quem contactaram, disse à Lusa fonte oficial.

Em declarações à Lusa, a delegada de saúde regional do Algarve adiantou que a maioria dos infetados "são muito jovens", sendo que muitos deles "vivem uns com os outros" o que, por um lado, facilitou o contágio mas, por outro, "facilita também o confinamento, porque estão todos juntos".

Segundo Ana Cristina Guerreiro, o primeiro caso foi diagnosticado na quarta-feira e durante o dia de quinta-feira "foi feito o estudo à equipa", tendo sido decidido que "todos deveriam ser testados" durante esta sexta-feira, tendo os primeiros resultados sido conhecidos ao início da tarde.

As idades dos profissionais que testaram positivo à Covid-19 oscila entre os 18 e os 50 anos, havendo cidadãos portugueses e também brasileiros entre o grupo de infetados.

"[A maioria] são jovens, recuperam relativamente rápido em relação a outros grupos etários", sublinhou, acrescentando que haverá, como noutros casos, vigilância policial, já que existe a "obrigação de ficarem em casa".

A equipa de futebol sénior do Louletano Desportos Clube está a disputar a Campeonato de Portugal de Seniores. Esta sexta-feira de manhã, a delegada de Saúde regional de Faro tinha afirmado que a situação epidemiológica no Algarve estava "estabilizada" apesar de a população ter praticamente triplicado, com o aumento de turistas.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 832 mil mortos e infetou mais de 24,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1815 pessoas das 57 074 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.