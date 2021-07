Menina que chorou no Inglaterra-Alemanha desencadeou angariação de fundos que doou à Unicef

Inglaterra - Alemanha © AFP

Uma das imagens mais marcantes do Euro 2020 foi captada pelas câmaras no Wembley, quando a Inglaterra conseguiu derrotar a Alemanha por 2-0. Uma criança, adepta da equipa alemã, chorava perante a confirmação de que a seleção não continuaria o percurso no Euro 2020.

A uma onda de comentários xenófobos e depreciativos de adeptos ingleses contra a menina, seguiu-se o gesto de Joel Hughes, um cidadão galês que decidiu reunir 500 libras (583 euros) para que a criança pudesse comprar um presente, e para provar que "nem toda a gente no Reino Unido é horrível".

Absolutely disgusting. Sickening xenophobia. - Gary Lineker (@GaryLineker) June 30, 2021

Mas o homem que vive em Caerleon, no País de Gales, conseguiu arrecadar 36 mil libras (42 mil de euros), e revelou que o dinheiro será doado à Unicef, por decisão da família, adianta a BBC. Na página de arrecadação de fundos, a família da menina também declara: "No interesse da nossa filha e da nossa família, gostaríamos de manter a nossa privacidade, mas gostaríamos de agradecer a todos pelo incrível apoio."