Mercado de transferências fecha esta terça-feira. Conheça as últimas movimentações

O mercado de transferências encerra esta terça-feira à meia-noite em Portugal e na grande maioria dos países europeus. A Juventus confirmou esta manhã o acordo com o Manchester United para a transferência de Cristiano Ronaldo.

A Juventus emitiu um comunicado a revelar que a transferência de Ronaldo foi feita por 15 milhões de euros, a pagar em 5 anos, mais oito milhões por objetivos. O clube italiano, que também esta manhã confirmou o regresso ao clube de Moise Kean. O avançado deixa o Everton, de Inglaterra.

O Benfica continua a arrumar a casa. As águias chegaram a acordo com o PSV Eindhoven para a transferência de Carlos Vinícius. O avançado brasileiro vai para os Países Baixos por empréstimo de duas temporadas, mas com compra obrigatória. Segundo avança o jornal Record, o negócio vai render à SAD do Benfica um total de 12,5 milhões de euros por venda de 50 por cento do passe. O clube oficializou também o empréstimo de Florentino Luís ao Getafe. As águias informam em comunidado que o acordo é válido até ao final da presente temporada. Florentino Luís volta a ser emprestado tal como na época passada, onde esteve ao serviço do Mónaco e onde jogou 11 partidas.

No Porto, continua o impasse entre Corona, o Milan e o Sevilha. A imprensa mexicana escreve esta terça-feira que o extremo adiou a chegada à seleção esta semana para ainda tentar nestas últimas horas resolver o futuro.

A SAD azul e branca não está a facilitar com os valores que pretende receber para vender o passe do extremo, e por isso, muito dificilmente Corona vai deixar o plantel de Sérgio Conceição.

No Sporting tudo tranquilo, o plantel parece estar fechado.

Em Espanha, as últimas horas prometiam alguma agitação com João Félix. O Barcelona tinha avançado com um pedido junto do Atlético Madrid, de empréstimo até final da temporada. A notícia estava a ser avançada pela Rádio Catalunha.

Mas nas últimas horas, o jornalista italiano, Fabrizio Romano - especialista em notícias do mercado - garantiu na rede social Twitter, que João Félix não vai sair de Madrid.

Entretanto ficou congelado o negócio de Kylian Mbappé em se transferir para o Real Madrid. De acordo com a RMC Sport, o emblema espanhol não conseguiu chegar a acordo com o Paris Saint-Germain.

Mais bem encaminhado parece estar o negócio com o Rennes para assegurar Camavinga, o jovem médio de 18 anos vai deixar França por um valor próximo dos 40 milhões de euros. A imprensa em Espanha garante que o jovem já está em Madrid para fazer exames médicos.

Nota ainda para Inglaterra, e Renato Sanches. O Wolverhampton pode garantir até ao fecho do mercado o concurso do médio internacional português. O jornal "Express" escreve que está a ser proposto um empréstimo do Lille, válido até ao fim da temporada.