"Merci, monsieur Mathieu." Defesa confirma fim da carreira

Jérémy Mathieu estava no Sporting desde 2017 © Filipe Amorim/Global Imagens

Por Lusa/TSF 25 Junho, 2020 • 15:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O defesa internacional francês Jérémy Mathieu decidiu terminar a carreira futebolística, aos 36 anos, após ter-lhe sido diagnosticada uma lesão no joelho esquerdo, confirmou esta quinta-feira o Sporting.

"É difícil despedir-me assim. Queria jogar em casa um último jogo. Mas, bom, a vida continua. Foi um prazer vestir esta camisola, um prazer jogar com vocês e desfrutar cada momento", disse o defesa central aos companheiros de equipa, segundo a informação publicada no sítio oficial na Internet do clube lisboeta.

Na quarta-feira, o Sporting revelou que o defesa francês sofreu uma lesão de alto grau do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, durante um treino, antecipando o fim da temporada para o jogador, que terminava contrato com o clube.

Mathieu chegou ao Sporting em 2017/18, proveniente do FC Barcelona, ao serviço do qual conquistou a Liga dos Campeões de 2014/15, duas Ligas espanholas, três Taças do Rei e uma Supertaça de Espanha, assim como a Supertaça Europeia e o Mundial de clubes de 2015.

Antes, alinhou durante cinco temporadas no Valência e quatro no Toulouse, depois de ter cumprido a formação e chegado a sénior no Sochaux, clube com o qual ergueu uma Taça da Liga francesa.

Em Portugal, conquistou duas Taças da Liga e uma Taça de Portugal, com a camisola dos 'leões', que vestiu 106 vezes, tendo marcado nove golos.

"O Sporting foi, então, o último clube que 'monsieur' Mathieu representou em quase 20 anos de carreira e o último encontro foi em Alvalade, na passada quinta-feira, diante do Tondela (2-0). O central merecia despedir-se do Sporting e do futebol no relvado, com os sportinguistas a aplaudirem-no de pé, mas o destino assim o quis", lê-se no comunicado do clube.

Sem a despedida desejada, o francês, que vestiu a camisola dos 'bleus' cinco vezes, deixou um desejo ao clube: "Espero que ganhemos todos os jogos até ao final do campeonato e que para o ano o Sporting seja campeão".

"Merci, monsieur Mathieu!", conclui o Sporting.