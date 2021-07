Mesatenista Tiago Apolónia cede ante poder físico do indiano Achanta

Tiago Apolónia © EPA

O mesatenista Tiago Apolónia não resistiu esta segunda-feira ao poderio físico do indiano Kamal Achanta e terminou, à segunda ronda, a sua participação no torneio de singulares dos Jogos Olímpicos, perdendo por 4-2.

No Ginásio Metropolitano de Tóquio, Apolónia, 57.º do ranking olímpico, cedeu frente ao 29.º da mesma classificação pelos parciais de 11-2, 8-11, 5-11, 11-9, 6-11 e 9-11.

Depois de ter afastado na primeira eliminatória o campeão africano, o nigeriano Olajide Omotayo, 93.º, com concludente 4-0, Apolónia começou da melhor forma, impondo-se por 11-2.

Achanta, uma lenda no desporto indiano, tendo o recorde de nove campeonatos seguidos do seu país, reagiu nos dois sets seguintes, com um jogo forte que procurava afastar o português da mesa, criando-lhe assim maiores dificuldades, traduzidas em 8-11 e 5-11.

O lisboeta de 34 anos, que atuou na Índia ao lado de Achanta, de 39, com quem foi campeão por equipas, ainda empatou ao aplicar 11-9, contudo o rival colocou-se novamente na liderança com 11-6.

No sexto set, o português foi liderando, por vantagens mínimas, até aos 8-7, mas os detalhes penderam a favor do asiático que fecharia o encontro com 11-9, que resultou no definitivo 4-2.

Ao ser eliminado, Tiago Apolónia perdeu a oportunidade de defrontar, na fase seguinte, o campeão olímpico, o chinês Ma Long.

Em quatro presenças em Jogos, Tiago Apolónia tem três em singulares, destacando-se o seu 17.º lugar no Rio2016.

Tiago Apolónia vai juntar-se agora a Marcos Freitas e João Monteiro na competição por equipas, na qual defrontam a Alemanha, atual campeã da Europa.

Portugal procura igualar o seu melhor registo, o quinto lugar em Londres2012, objetivo que será atingido em caso de vitória.

Ainda esta segunda-feira Fu Yu estreia-se na segunda ronda de singulares e Marcos Freitas na terceira.