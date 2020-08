Messi avisa FC Barcelona que vai faltar ao arranque da temporada

© Enric Fontcuberta/EPA

Por Sónia Santos Silva com Francisco Nascimento 29 Agosto, 2020 • 23:38

Lionel Messi não cede na posição de rescindir o contrato com o FC Barcelona. O jogador informou este sábado o clube que não vai efetuar os testes médicos para o arranque da nova época.

O jogador argentino, segundo conta o jornal La Vanguardia, terá informado ainda que também na próxima segunda-feira vai faltar aos treinos da equipa catalã.

A notícia surge depois do anúncio, no início da semana, de que Messi pretende abandonar a Catalunha, depois da derrota dos FC Barcelona frente ao Bayern de Munique por 8-2 nos quartos de final da Liga dos Campeões. A relação conturbada com o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, também tem peso na decisão do astro argentino.

A recusa em se apresentar aos testes médicos chegou ao clube através de um serviço utilizado em Espanha para entrega urgente de documentos. A carta está assinada por Jorge Messi, pai e agente do avançado argentino.

O La Vanguardia indica que Messi já informou o presidente do FC Barcelona da sua decisão.

O jornal "Sport" vai mais longe e garante que o clube já respondeu ao argentino, relembrando que o jogador tem contrato a cumprir. O jornal catalão adianta que se Messi não comparecer ao trabalho, o clube acionará medidas disciplinares.

O jogador apoia a decisão de rescindir o contrato numa cláusula que lhe permite sair livremente do Barcelona no final de cada temporada. No entanto, esta já "expirou no último dia 10 de junho", de acordo com o clube. O FC Barcelona considera o contrato em plena vigência até 30 de junho de 2021.