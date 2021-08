Messi chega a acordo com PSG

Lionel Messi © Andreu Dalmau/EPA

Lionel Messi chegou a acordo com o Paris Saint-Germain(PSG) e vai ser o novo reforço da equipa francesa, avança o jornal desportivo francês L'Equipe. O avião do jogador é esperado ainda esta terça-feira em Paris.

Quando chegar, o craque argentino vai ser submetido a exames médicos, ao final do dia, e depois assinará um contrato de dois anos, com mais um de opção. Para quarta-feira está agendada uma conferência de imprensa no Parc des Princes, estádio do PSG.

O argentino, que venceu seis vezes a Bola de Ouro e outras tantas a Bota de Ouro, vai mudar pela primeira vez de clube, aos 34 anos, depois de 672 golos, 778 jogos e 34 títulos na equipa principal dos catalães.

Messi, que chegou ao Barcelona quando tinha 13 anos, estreou-se pela equipa principal em 2004/05 e, em 17 épocas, arrebatou, entre outros troféus, quatro Liga dos Campeões e 10 ligas espanholas.