O internacional argentino Lionel Messi revela que pretende concretizar no Paris Saint-Germain o "sonho" de vencer novamente a Liga dos Campeões.

Durante a apresentação como futebolista do clube francês, após 21 anos ao serviço do FC Barcelona, Messi garantiu estar "muito feliz" por ingressar no PSG, com o qual assinou contrato na segunda-feira por duas temporadas, com mais uma de opção.

"Sonho em levantar mais uma vez o troféu da Liga dos Campeões e penso estar no local ideal para o conseguir", afirmou o argentino. Messi lembrou que o clube parisiense, que na época 2019/20 perdeu para o Bayern de Munique a final da 'Champions' disputada em Lisboa, "tem estado perto, mas nunca conseguiu vencer a prova".

Veja a apresentação de Lionel Messi no PSG:

O argentino, que venceu seis vezes a Bola de Ouro e outras tantas a Bota de Ouro, vai mudar pela primeira vez de clube, depois de 672 golos, 778 jogos e 34 títulos na equipa principal dos catalães.

Messi chegou ao 'Barça' quando tinha 13 anos, estreou-se pela equipa principal em 2004/05 e, em 17 épocas, arrebatou, entre outros troféus, quatro Liga dos Campeões e 10 ligas espanholas.

Notícia atualizada às 12h04