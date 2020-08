Messi falta ao teste à Covid-19. Sem resultado do exame não pode treinar

© EPA

O jogador Lionel Messi faltou ao teste à Covid-19 que estava marcado para este domingo de manhã, no campo onde treina o FC Barcelona. A informação é confirmada por uma fonte do clube à agência noticiosa AFP.

A decisão do jogador está a ser encarada como um boicote à pré-temporada para forçar uma transferência do jogador que já pediu para sair do FC Barcelona.

Sem o resultado do teste à Covid-19, Messi não poderá participar no primeiro treino de Ronald Koeman na segunda-feira.

O jogador já tinha informado este sábado que não iria efetuar os testes médicos para o arranque da nova época.