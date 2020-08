Messi pede ao Barcelona para sair a custo zero. Clube diz que não pode

Messi, de 33 anos, só representou profissionalmente o Barcelona © AFP

Lionel Messi, de 33 anos, quer rescindir "unilateralmente" contrato com o FC Barcelona. O jogador argentino já comunicou ao clube a sua vontade explicando que deseja sair de Barcelona, confirmou um porta-voz do clube à AFP.

"Os advogados do jogador enviaram ao clube um burofax [meio usado para envio de documentos urgentes] onde comunicam o desejo do jogador de rescindir unilateralmente o contrato", disse esta fonte não identificada pela agência de notícias francesa.

O jogador apoia a decisão numa cláusula do contrato que lhe permite sair livremente do Barcelona no final da temporada. No entanto, esta já "expirou no último dia 10 de junho" então "o clube considera o contrato em plena vigência até 30 de junho de 2021", segundo a mesma fonte do clube.

O jornal argentino Olé e a rádio espanhola Cadena Ser referem que Barcelona e Messi podem acabar por discutir o tema nos tribunais, já que a pandemia do coronavírus alterou o calendário da temporada, que terminou com dois meses de atraso, um fundamento ajudar ao objetivo do jogador.

As especulações sobre uma possível saída de Messi, capitão e símbolo do Barcelona - clube ao qual chegou aos 13 anos -, multiplicaram-se desde a derrota dos catalães frente ao Bayern de Munique por 8-2 nos quartos de final da Liga dos Campeões. O jogador teria manifestado dúvidas durante uma reunião na semana passada com o novo treinador Ronald Koeman, a quem teria assegurado que olhava "mais para fora do que para dentro" do clube, segundo a imprensa desportiva espanhola.

O envio do pedido de saída ocorre apenas um dia depois de Ronald Koeman informar o atacante uruguaio Luis Suárez, amigo próximo de Messi, que não contaria com ele na próxima temporada.