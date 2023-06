Messi perto dos norte-americanos do Inter Miami

© Franck Fife/AFP

Por Gonçalo Teles 07 Junho, 2023 • 17:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O argentino Lionel Messi está perto de assinar pelos norte-americanos do Inter Miami depois de sair a custo zero do PSG, avança a BBC.

Os britânicos escrevem que Messi terá rejeitado a oferta dos sauditas do Al-Hilal - que seria mais lucrativa - e que na Florida vai também colaborar com a Adidas e a Apple.

O argentino quereria continuar no futebol europeu, mas a ausência de propostas satisfatórias deixou-lhe apenas a escolha entre os sauditas e os norte-americanos.

A escolha por Miami nascerá de fatores como o estilo de vida e a possibilidade de trabalhar com grandes marcas além do futebol, sendo que o argentino tem também já uma casa na cidade.

O regresso ao Barcelona - que seria o passo preferido pelo argentino - foi impossibilitado pelas regras do Fair Play financeiro.

Aos 35 anos, Messi já venceu a Bola de Ouro por sete vezes e capitaneou a seleção argentina no Mundial do Catar, que os albicelestes acabaram por vencer.