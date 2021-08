Messi realiza o primeiro treino no Paris Saint-Germain

Lionel Messi ao lado do amigo Angel Dí María © Twitter/PSG

O futebolista argentino Lionel Messi, ex-FC Barcelona, treinou hoje pela primeira vez com os seus novos companheiros do Paris Saint-Germain (PSG), segundo as imagens publicadas pelo clube francês nas suas redes sociais.

O 'craque' sul-americano, de 34 anos, surge nas filmagens a fazer exercícios físicos, mas também a jogar à bola com os restantes colegas, como o brasileiro Neymar ou o francês Mbappé.

O argentino, que venceu seis vezes a Bola de Ouro e outras tantas a Bota de Ouro, mudou pela primeira vez de clube, depois de 672 golos, 778 jogos e 34 títulos na equipa principal dos catalães.

Messi, que chegou ao 'Barça' quando tinha 13 anos, estreou-se pela equipa principal em 2004/05 e, em 17 épocas, arrebatou, entre outros troféus, quatro Liga dos Campeões e 10 ligas espanholas.