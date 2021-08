Messi recebido em festa por centenas de adeptos em Paris. Veja as imagens

Por Lusa/TSF 10 Agosto, 2021 • 15:43 Partilhar este artigo Facebook

O futebolista internacional argentino Lionel Messi chegou ao início da tarde desta terça-feira, cerca das 15h30 locais (14h30 em Lisboa) ao aeroporto Le Bourget, perto de Paris, e foi aclamado por centenas de adeptos do Paris Saint-Germain.

Messi era esperado em Paris para assinar contrato com o PSG, como confirmou já hoje o seu pai, e o clube francês publicou um curto vídeo nas redes sociais, de 13 segundos, cheio de referências à carreira do argentino.

No mesmo vídeo, surgem seis Bolas de Ouro, troféu que distingue o melhor jogador do mundo, uma bandeira da Argentina e uma camisola num balneário, entre as de Neymar e Kylian Mbappé, outras estrelas da formação parisiense.

Também hoje, ainda no aeroporto El Prat, em Barcelona, o pai do jogador, Jorge Messi, que é também o seu representante, confirmou, quando questionado pelos jornalistas, que o avançado, de 34 anos, irá assinar contrato com o PSG.

A chegada de Messi a Paris foi igualmente saudada pelo seu amigo e antigo companheiro de equipa no Barcelona Neymar, com o brasileiro a publicar na rede social Instagram um curto vídeo de ambos e a escrever "novamente juntos".

Na quinta-feira, o 'Barça' anunciou a saída de Messi, divulgando que, "por razões económicas e estruturais", não era possível inscrever o jogador na Liga espanhola, já que o clube não conseguiria cumprir o fair play financeiro.

Um dia depois, foi a vez de o presidente do clube, Joan Laporta, explicar que renovar com Messi seria "colocar em risco" o futuro do clube catalão, que, disse, estar "acima de qualquer jogador, inclusive do melhor do mundo".

O argentino, que venceu seis vezes a Bola de Ouro e outras tantas a Bota de Ouro, vai mudar pela primeira vez de clube, depois de 672 golos, 778 jogos e 34 títulos na equipa principal dos catalães.

Messi, que chegou ao 'Barça' quando tinha 13 anos, estreou-se pela equipa principal em 2004/05 e, em 17 épocas, arrebatou, entre outros troféus, quatro Liga dos Campeões e 10 ligas espanholas.