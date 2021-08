Por Rute Fonseca 11 Agosto, 2021 • 09:19 Partilhar este artigo Facebook

"Aqui é Messi", a frase é do diário desportivo L'équipe que preenche a primeira página com uma fotografia do jogador argentino numa das varandas do aeroporto onde foi recebido por milhares de adeptos e a vestir uma camisola com referência ao slogan do Paris Saint-Germain: "Aqui é Paris".

Na capa do Libération "negócio concluído". No Le Figaro, "o que Lionel Messi vai trazer ao Paris Sant-Germain".

O Diário Les Echos destaca "a incrível aposta desportiva e financeira do PSG". O Aujourd'hui dedica toda a primeira página a Messi e na manchete sobressai uma palavra: "O parisiense".

O La Nouvelle République escreve "Leonel Messi aclamado em Paris". O Ouest France afirma que "a vinda do argentino não custará nada ao Paris Saint-Germain".

O jornal regional Le Courrier de L'Ouest dedica a manchete ao novo reforço do clube francês: "Messi um novo rei em Paris".

Em Espanha, a imagem de Messi a segurar a camisola azul do Paris Saint-Germain e a mostrar o número 30, o número que vai usar na nova etapa, é comum a quase todas as primeiras páginas dos jornais espanhóis.

Na Marca, "Messi arma a Revolução Francesa". Na despedida, o pai do jogador deixa um recado: "Investiguem no Barça quem é responsável por isto". No Às, "Paris é uma festa". O Mundo Déportivo escreve: "C´est fini!"

Já no desportivo Sport, "Messi assina pelo PSG e como dói", frase que contrasta com a imagem sorridente do argentino a segurar a nova camisola.

No diário catalão La Vanguardia, "Camp Nou o primeiro dia de uma nova era", a fotografia da primeira página é a de uma retroescavadora que acaba de retirar parte de um mural da equipa do Barça onde estava a imagem de Messi.

No El Pais, "guerra aberta ao futebol pelo seu futuro económico. A relação conflituosa de Madrid e do Barça com a Liga de Futebol mantém em suspenso um setor em dificuldades financeiras".

No diário ABC, a imagem é de Messi com a frase: "A Liga arranca nos tribunais e com menos estrelas".