Por Lusa 20 Agosto, 2023 • 09:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Lionel Messi marcou o único golo do Inter Miami, que venceu no sábado à noite a Taça das Ligas da CONCACAF em futebol, batendo nas grandes penalidades os também norte-americanos Nashville.

O internacional argentino, de 36 anos, manteve o seu registo 100% vitorioso desde a chegada aos Estados Unidos -- incluindo dois triunfos no desempate por penáltis --, sendo que marcou em todos os sete encontros que disputou, num total de dez golos.

Aos 23 minutos, a bola sobrou para Messi, após um passe do companheiro de equipa Robert Taylor ser bloqueado.

Messi driblou o defesa Walker Zimmerman do Nashville e disparou um remate certeiro de fora da área para o canto superior esquerdo da baliza, que não deu hipóteses ao guarda-redes Elliot Panicco.

Nashville empatou o jogo aos 56 minutos, quando o cabeceamento de Fafa Picault, na sequência de um pontapé de canto, bateu em Benjamin Cremaschi, do Miami, e acabou nas redes do guarda-redes Drake Callendar.

Messi ainda acertou na trave da baliza de Nashville, num remate ao minuto 71, mas o jogo acabou empatado a um golo e seguiu para as grandes penalidades.

O argentino marcou o primeiro penálti, mas o herói acabou por ser Drake Callendar, que defendeu o remate do guarda-redes de Nashville, Drake Callendar.

Com a vitória na Taça das Ligas, que junta equipas dos EUA e do México, o Inter Miami qualificou-se para a 'Champions' da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF, na sigla em inglês).

Perante uma multidão de 30.109 pessoas no estádio Parque Geodis, em Nashville, Messi igualou o brasileiro Dani Alves, antigo companheiro de equipa no Barcelona, como o jogador com mais títulos da história, com 44 troféus.