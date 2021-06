Mészáros tem visto o Sporting: "É sempre bom vê-los a ganhar o campeonato"

Ferenc Mészáros num treino do Sporting em 1981. © Arquivo DN

Por António Botelho, enviado especial a Budapeste 16 Junho, 2021 • 16:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Tenho falado com o Manuel Fernandes!", revela Ferenc Mészáros. Ainda assim, o antigo guarda-redes do Sporting confessa que ainda não congratulou Manuel Fernandes após a conquista do título do Sporting este ano. Em entrevista à TSF a partir de Budapeste, mas à distância, o ex-guardião húngaro, de personalidade carismática, não esconde a alegria de voltar a ver o clube que mais o marcou em Portugal voltar a ser campeão.

"É sempre bom ver o Sporting a ganhar o campeonato. Passaram-se muitos anos...! E agora tem uma boa equipa e acho que vai ganhar mais", afirma, com emoção na voz, o antigo guardião leonino, também já está a olhar para a frente, mas se esquecer quando foi a última vez: " foi com o László Bölöni, e também com o Schmeichel, e depois foi agora".

Ouça aqui a entrevista da TSF com Ferenc Ferenc Mészáros. 00:00 00:00

A festejar à distância, Ferenc Mészáros assume que não conseguiu ver todos os jogos do Sporting esta época, mas "às vezes via. Vi alguns". E pelo que viu, não tem, dúvidas que o Sporting merece o título: "Este ano tinha muito boa equipa e, sem dúvida, que mereceu ganhar o campeonato."

Campeão pelo Sporting em 1982, ano em que até conquistou a dobradinha pelo clube verde e branco, o antigo guarda-redes húngaro revela que viu as imagens da festa nas ruas de Lisboa, após a conquista do título leonino este ano, algo que lhe traz à cabeça as memórias desse ano: "Na minha altura também havia essa festa. Ganhámos o campeonato e a Taça de Portugal. Esse ano ganhámos tudo", lembra Mészáros, acrescentando que, na altura, lembra-se de ver também "muita gente na rua a festejar e também no estádio da Alvalade. Foi uma festa muito boa", exclama, entre risos.

Recordações que ainda estão vivas, tal como alguns contactos. Mészáros tem falado com o ex-avançado Rui Maside, com quem se cruzou nos tempos do Vitória de Setúbal, e recentemente ligou a alguém que ainda está na estrutura do Sporting: "O Manuel Fernandes! E antes já tinha falado com o Rui Maside, que também ainda tem o meu número de telefone."