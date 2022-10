Michael Johnston apura Vitória SC e afasta Canelas 2010 da Taça de Portugal

Michael Johnston festeja golo © Ivan Del Val/Global Imagens

Por Lusa 15 Outubro, 2022 • 17:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Michael Johnston foi a figura no triunfo por 3-1 do Vitória SC, da I Liga, sobre o Canelas 2010, da Liga 3, ao 'bisar' na partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Relacionados Famalicão elimina Trofense da Taça graças a golo artístico de Puma Rodríguez

O 'capitão' André André abriu o marcador através da marca de grande penalidade, aos 23 minutos, num lance em que Chico Sousa viu o cartão vermelho direto, e o avançado escocês 'bisou', aos 26 e 40 minutos, antes de Samu ter apontado o 'tento de honra' (45+2) para os 'caseiros'.

O Canelas 2010 até entrou confiante, com apontamentos interessantes, nomeadamente a fisicalidade de Mozino e Kibe, apesar de pertencerem aos vimaranenses os lances mais perigosos nos primeiros minutos.

Depois de assentaram ideias e começarem a pautar o ritmo de jogo, a irreverência de Michael Johnston começou a dar frutos e acabou por resolver a partida na primeira parte.

Primeiro, fugiu pelo flanco esquerdo e cruzou para a grande penalidade cometida por Chico Sousa, que foi expulso por impedir com o braço o golo de Nélson da Luz e, na cobrança da grande penalidade, o 'capitão' André André inaugurou o marcador.

Três minutos volvidos, o escocês 'arrancou' atrás do meio campo, deixou toda a defesa para trás, 'tombou' Raphael Mello e atirou para o fundo das redes e, já perto do intervalo, o 'capitão' André André recuperou o esférico e lançou de forma sublime Johnston, que dominou e atirou colocado para o 3-0.

No entanto, já em cima do apito para o descanso, o Canelas 2010 beneficiou de um livre levantado para a área por Eduardo Souza, Vítor Bastos no segundo poste colocou na pequena área e Samu só teve de encostar para reduzir a desvantagem.

Apesar da desvantagem, Kibe ainda pôs à prova Celton Biai no recomeço, mas tal como no primeiro tempo, os 'forasteiros' estabilizaram e somaram oportunidades para dilatar a vantagem: Safira atirou à trave e viu Raphael Mello negar-lhe um golo e Janvier acertou no poste.

Até ao final, o resultado não viria a ser alterado e a formação comandada por Moreno segue em frente na competição, ao contrário dos 'caseiros' que regressam à Liga 3.