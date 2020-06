Michael Jordan doa quase 90 milhões de euros à luta pela igualdade racial

Michael Jordan, antiga estrela do basquetebol © Shawn Thew/EPA

Michael Jordan, antiga estrela do basquetebol, acaba de anunciar um donativo de quase 90 milhões de euros, destinados a organizações que lutam pela igualdade racial e justiça social. Os apoios vão ser distribuídos ao longo dos próximos dez anos.

A organização que tem o nome de Jordan, num comunicado publicado no Twitter, defende que dizer que as vidas dos negros contam devia ser uma declaração a salvo de qualquer controvérsia e acrescenta que o racismo arreigado na sociedade americana permite que as instituições do país continuem a falhar redondamente na sua eliminação.

O texto esclarece que é por isso que a marca Jordan vai continuar empenhada em proteger e melhorar a vida dos negros nos Estados Unidos.