Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, sagra-se campeão de Fórmula 2

06 Dezembro, 2020

O piloto alemão Mick Schumacher venceu hoje o campeonato de Fórmula 2, a antecâmara da Fórmula 1, apesar de ter terminado a derradeira corrida, no Bahrain, fora dos lugares pontuáveis.

O piloto alemão, filho do sete vezes campeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, largou da terceira posição, mas viria a cometer um erro na primeira volta, ao deixar os pneus do seu Prema bloquear, danificando as borrachas.

Acabaria por ter de ir às boxes mudar de pneus, terminando na 18.ª posição, a 28,529 segundos do vencedor desta derradeira corrida, o indiano Jehan Daruvala, da Carlin.

No entanto, o décimo lugar do britânico Callum Illot (Uni Virtuosi) permitiu a Schumacher festejar o título.

Na próxima temporada, o filho de Michael Schumacher faz a sua estreia na Fórmula 1, aos comandos de um Haas.