Midtjylland, adversário do Benfica na Champions, despede treinador

O treinador Bo Henriksen foi despedido do Midtjylland, a cinco dias dos dinamarqueses defrontarem o Benfica no estádio da Luz, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol.

"O FC Midtjylland decidiu hoje encerrar a colaboração com o treinador Bo Henriksen", refere o clube na sua página oficial, explicando que a decisão foi tomada já após a qualificação para a terceira pré-eliminatória da Champions.

Na mesma nota, o Midtjylland informa que o adjunto Henrik Jensen assumirá de forma interina a equipa de futebol, com o primeiro jogo a ser já na sexta-feira, em casa do Odense, na terceira jornada da Liga dinamarquesa.

Bo Henriksen lamentou a saída, depois de quatro jogos sem vencer, com um empate (Randers, 1-1) e uma derrota na Liga (Silkeborg, 3-1 em casa), e dois empates com o AEK Larnaca na 'Champions' ambos a 1-1, mas em que se apurou no desempate por penáltis.

O técnico de 47 anos estava no clube desde julho de 2021 e na época passada conquistou a Taça da Dinamarca e acabou o campeonato no segundo lugar, atrás do campeão Copenhaga.

Na terça-feira, o Benfica recebe o Midtjylland, em jogo com início às 20h00.