Começa o jogo na Dinamarca. Midtjylland 0-0 Benfica (1.ª parte)

© Miguel A. Lopes/EPA

Por TSF 09 Agosto, 2022 • 17:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica procura selar esta terça-feira o apuramento para o play-off da Liga dos Campeões em futebol, deslocando-se ao reduto emprestado do Midtjylland com três golos de vantagem, depois do 4-1 conseguido na Luz.

Há uma semana, na primeira mão da terceira pré-eliminatória, os encarnados venceram os dinamarqueses com um hat-trick de Gonçalo Ramos (17, 33 e 61 minutos) e um tento do argentino Enzo Fernández (40), contra um de penálti de Pione Sisto (78).

O vencedor desta pré-eliminatória vai defrontar o Sturm Graz ou o Dínamo Kiev no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Já rola a bola na Dinarmarca. Pontapé livre para o Benfica logo no primeiro minuto por falta sobre Chiquinho. O primeiro pontapé de canto do jogo surge ao minuto 3 e é para as águias. Três minutos depois é a vez do Midtjylland. J. Andersson ganha canto.

Onze do Midtjylland: Olafsson, Dalsgaard, Juninho e Thychosen; J. Andersson, Onyedika, Evander e Paulinho; Dreyer, Kaba e Sisto.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Morato e Grimaldo; Florentino e Enzo; Chiquinho, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos.

Suplentes do Midtjylland: Ugboh, Ousted, Gartenmann, Isaksen, Chilufya, Sorensen, Ortiz Cabezas, Sviatchenko, Charles, Dyhr, Lind, Brumado.

Suplentes do Benfica: Helton, Vertonghen, Bah, Yaremchuk, Diogo Gonçalves, Weigl, Musa, André Almeida, Henrique Araújo, Paulo Bernardo, António Silva, Diego Moreira.