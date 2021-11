Conheça o onze do SC Braga para o jogo com o Midtjylland

© José Carmo/Global Imagens

O Sporting de Braga tenta esta quinta-feira garantir um lugar nas eliminatórias da Liga Europa de futebol na visita aos dinamarqueses do Midtjylland em jogo a contar para a quinta jornada do grupo F da competição. Um empate basta para que os portugueses garantam um lugar nos dois primeiros lugares, mas se o Estrela Vermelha não ganhar na receção aos búlgaros do Ludogorets, uma vitória pode dar desde já o apuramento direto para os oitavos de final.

Onze do Midtjylland: Lössl; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho; Andersson, Onyedika, Evander, Paulinho; Isaksen, Sisto e Júnior Brumado

Onze do SC Braga: Tiago Sá; Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues, Diogo Leite; Yan Couto, André Castro, Lucas Mineiro, Galeno; Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Vitinha

No novo formato da Liga Europa, os vencedores de cada grupo apuram-se para os oitavos, enquanto os segundos colocados são obrigados a disputar um play-off com as equipas despromovidas da Liga dos Campeões, que apura mais oito.

O jogo tem arbitragem do esloveno Matej Jug, que contará com Matej Zunic e Manuel Vidali como assistentes, enquanto no videoárbitro estará Rade Obrenovic, também da Eslovénia.

Suplentes do Midtjylland: Ólafsson, Cools, Dyhr, Sørensen, Charles, Cajuste, Fraulo, Marrony, Mads Hansen, Lind e Simsir

Suplentes do SC Braga: Lukáš Horníček, Raúl, Fabiano, Moura, André Horta, Chiquinho, Gorby, Abel Ruiz, Piazon, Mario González, Rodrigo Gomes e Roger