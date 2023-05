Miguel Correia termina manhã como melhor português no Rali de Portugal

© Adelino Meireles/Global Imagens

O piloto bracarense Miguel Correia (Skoda Fábia) terminou a secção matinal deste sábado, segundo dia da 56.ª edição do Rali de Portugal, como o melhor piloto luso em prova.

O piloto da Skoda, que na sexta-feira terminou o dia na segunda posição entre os portugueses, venceu os dois primeiros troços de sábado, em Vieira do Minho e Amarante, empatando com Armindo Araújo (Skoda Fábia) no terceiro, em Felgueiras, no final manhã.

Miguel Correia chegou ao parque de assistência com o tempo de 2:22.26,5 horas, tendo 3,3 segundos de vantagem sobre Araújo, que é, agora, segundo.

"O Miguel [Correia] está a andar bem, e nós não tivemos o carro ao nosso gosto esta manhã", disse o piloto de Santo Tirso à agência Lusa, apontando para algumas dificuldades com as afinações "a nível da suspensão e das barras [estabilizadoras] atrás".

Armindo Araújo sublinha que "o objetivo é ser o melhor português" e que vai "fazer por isso, mediante o que for possível".

Já Miguel Correia promete manter o ritmo durante a tarde, com nova passagem por Vieira do Minho, Amarante e Felgueiras e na superespecial de Lousada.

"[O objetivo é] tentarmos vencer troços e consolidarmos a vantagem sobre o Armindo para irmos para o dia de amanhã [domingo] em primeiro e, se possível, com alguma vantagem para não andarmos a correr riscos para conseguirmos o nosso objetivo, que é ser o melhor português no final do rali", prometeu, em declarações à agência Lusa.

Miguel Correia é, atualmente, o 16.º da geral, liderada pelo finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris). Armindo Araújo é 17.º.

Nuno Pinto (Citroën C3), que participa neste rali com um projeto solidário, ocupa o terceiro lugar entre os portugueses, a mais de 12 minutos de Correia.

"Nem olhamos para os tempos. Ontem foi um dia duríssimo. Os troços hoje são uma maravilha. Chego ao final com um sorriso. Nas zonas rápidas é preciso mais confiança, mas nas zonas lentas vou mais à vontade", disse esta manhã, aos microfones da Sport TV.

O Rali de Portugal é a quinta prova do campeonato do mundo e, simultaneamente, a quarta do Campeonato de Portugal (CPR), cuja classificação para as quatro rodas motrizes ficou fechada no final de sexta-feira, com a vitória de Armindo Araújo e o segundo lugar de Miguel Correia, novo líder do campeonato, com 82 pontos, mais 20 do que Ricardo Teodósio (Hyundai i20), que não chegou ao final do dia devido a avaria.

Hoje, a prova pontua para o campeonato de duas rodas motrizes, em que Ricardo Sousa (Peugeot 208) lidera ao final da manhã.