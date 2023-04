Miguel Garcia acredita numa noite de heróis do Sporting

Miguel Garcia, antigo jogador de futebol do Sporting © Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

É preciso um jogo de heróis frente à Juventus, e Miguel Garcia, o "Herói de Alkmaar", gostava que o Sporting resolvesse o jogo antes dos 121 minutos: "Espero que o Sporting ganhe o jogo o mais cedo possível, porque o meu golo decisivo só surgiu aos 121 minutos", disse o antigo jogador leonino que marcou o golo que afastou o AZ Alkmaar em 2005 e que ditou a passagem do Sporting à última final europeia em que esteve presente, na altura, a Taça UEFA.

Miguel Garcia, entrevistado pela TSF, disse acreditar na capacidade da equipa verde e branca para esta quinta-feira à noite fazer frente à Juventus. "Nestas competições europeias os jogadores têm demonstrado muita confiança e atitude", considerou o antigo defesa.

O antigo jogador formado no Sporting, também aponta à "motivação dos jogadores para estas partidas, mesmo com a Juventus sendo de uma outra dimensão, este plantel já demonstrou que consegue fazer frente a estas equipas, tal como em Londres com o Arsenal".

O defesa central Jeremia St Juste e o avançado Paulinho estão lesionados, por isso não vão ser opção para esta partida europeia.

O ataque do Sporting deve ser formado por Pedro Gonçalves, Marcus Edwars e Francisco Trincão. Já a defesa deve contar com Diomande, Coates e Gonçalo Inácio como o trio de defesas-centrais.

O jogo entre o Sporting e a Juventus tem início marcado para as 20:00, no Estádio José Alvalade. Está em discussão a passagem às meias-finais da Liga Europa. A equipa portuguesa perdeu o primeiro jogo em Turim por 1-0. Um encontro com relato na TSF e acompanhamento ao minuto em tsf.pt.