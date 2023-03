Miguel Marques e Catarina Ribeiro campeões nacionais dos dez mil metros

Miguel Marques com Duarte Gomes e André Pereira © Facebook da Federação Portuguesa de Atletismo

Os atletas Miguel Marques e Catarina Ribeiro, do Sporting, sagraram-se este sábado campeões de Portugal dos 10.000 metros, numa prova que decorreu em Burjassot, em Espanha, complementarmente com o Campeonato de Espanha e o Torneio Ibérico da distância.

Miguel Marques terminou a prova no 10.º lugar, com 28.52,42 minutos (recorde pessoal), que teve como vencedor o espanhol Ílias Fifa (27.59,76), e sagrou-se campeão nacional pela primeira vez, após ter sido segundo em 2021 e terceiro em 2020 e 2022.

Atrás dele chegaram dois atletas do Benfica, Duarte Gomes, 13.º (29.13,01 minutos), que ficou perto do seu recorde pessoal, e André Pereira, 14.º (29.23,46), que superou o seu anterior máximo.

Ainda terminaram a corrida Fábio Oliveira, do Guilhovai (30.26,01 minutos), e João Almeida, do Recreio de Águeda (30.26,03), embora ambos sem alcançarem um recorde pessoal. Samuel Freire abandonou.

Na série B, participaram mais quatro portugueses, tendo Alexandre Venâncio (Casa do Benfica de Faro) sido sétimo, o estreante Duarte Santos (Sporting) 17.º - campeão nacional de sub-23 -, João Baiôa (Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz) 18.º, e Francisco Laranjeira (GD Diana) 23.º.

Coletivamente venceu a Espanha e na última prova masculina do programa, André Barbosa, do Leixões, terminou os 5.000 metros no sexto lugar, com a marca de 14.30,01 minutos.

Na corrida feminina, as atletas espanholas também não deram hipóteses e chegaram nas sete primeiras posições, tendo a vitória pertencido a Isabel Barreiro, com a marca de 32.03,38 minutos.

As atletas portuguesas nunca andaram nos lugares da frente e a primeira a cortar a meta foi a sportinguista Catarina Ribeiro, com 33.03,10 minutos, na oitava posição, que assim se sagrou, pela primeira vez na carreira, campeã nacional.

Catarina Ribeiro, que conseguiu tempo de qualificação para a Taça da Europa de 10.000 metros, em Pacé, em França, em 03 de junho, terminou a prova com mais de um minuto de vantagem sobre a segunda portuguesa, Joana Ferreira, do Recreio de Águeda (34.09,12 minutos), que foi 13.ª.

Depois delas, chegaram Sara Duarte (SC Braga), que foi 14.ª (34.18,55 minutos), e Carla Martinho (RD Águeda), que terminou em 18.º (35.00,52). Salomé Rocha não concluiu a prova.

Na série B, Joana Nunes, também do Recreio de Águeda, foi nona classificada. No somatório dos tempos, a Espanha triunfou com mais de sete minutos de vantagem sobre Portugal.