Miguel Oliveira abandona Grande Prémio de França devido a queda

Miguel Oliveira © Jean-francois Monier/AFP

Por Lusa/TSF 16 Maio, 2021 • 13:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) abandonou este domingo o Grande Prémio de França de Moto GP devido a uma queda, numa prova disputada à chuva.

O piloto português, que partiu da 10.ª posição da grelha, seguia na nona posição no momento da queda na terceira curva, quando era o mais rápido em pista.

Este é o primeiro abandono do piloto português na edição deste ano do Mundial.

O australiano Jack Miller (Ducati) foi o vencedor da prova em Le Mans, conquistando a segunda vitória consecutiva no campeonato.



Miller deixou o francês Johann Zarco (Ducati) na segunda posição, a 3,970 segundos, e o também gaulês Fabio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 16,172 segundos.

Com estes resultados, Quartararo regressa à liderança do campeonato, com um ponto de vantagem sobre o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

O GP de França é a quinta prova do Campeonato do Mundo.</p>