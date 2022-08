Miguel Oliveira confirmado como piloto da Aprilia RNF

Miguel Oliveira termina contrato com a KTM no final da temporada © Ronny Hartmann/AFP

Por Clara Maria Oliveira 30 Agosto, 2022 • 12:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Aprilia RNF confirmou, esta terça-feira, que Miguel Oliveira assinou pela equipa para a temporada de 2023 e 2024. O piloto termina o contrato com a KTM no final da presente época e agora sabe-se que vai conduzir uma nova mota.

Ao lado do português, para o ano de estreia da RNF MotoGP Racing Team, estará o espanhol Raúl Fernández, que vai abandonar a Tech3 KTM - a primeira equipa de Miguel Oliveira na categoria máxima do motociclismo.

Desta forma, o atleta, natural de Almada, garante quinta temporada no MotoGP, onde se estreou em 2019. Na categoria conta, até ao momento, com quatro vitórias e seis pódios no palmarés.

⚠️⚠️⚠️ BREAKING NEWS ⚠️⚠️⚠️



Meet our 2023 WithU RNF MotoGP Team Riders #rnfmotogpteam | #WithU | #WithUmotorsport | #MotoGP @_moliveira88 @25RaulFernandez @MotoGP pic.twitter.com/relW3kniAV - WithU Yamaha RNF MotoGP Team (@rnfracingteam) August 30, 2022

A RNF MotoGP Racing Team entra na grelha de partida da categoria rainha do motociclismo como independente, trocando o fornecedor de motores. Em 2022, a parceria foi com a Yamaha e, a partir de 2023, será uma equipa com o apoio da Aprilia.

Razlan Razali, o fundador da RNF, mostrou-se "entusiasmado" com a chegada de Miguel Oliveira e Raúl Fernández. "Não tem sido um processo simples, mas, juntamente com a Aprilia, fomos muito claros quanto aos pilotos que queríamos. Ambos são jovens pilotos com uma boa combinação de experiência", fundamentou.

Na KTM, Miguel Oliveira vai ser substituído pelo australiano Jack Miller, que se junta ao sul-africano Brad Binder na equipa de fábrica.