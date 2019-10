Miguel Oliveira dado como apto a participar nos treinos livres do GP da Malásia

© Alessio Marini/EPA

Miguel Oliveira está apto clinicamente para participar nos treinos livres do Grande Prémio da Malásia, que se realiza este fim de semana.

O piloto português foi obrigado a ficar de fora do GP da Austrália, no último domingo, depois de uma queda aparatosa nos treinos livres que originou dores e inchaço em ambas as mãos.

Miguel Oliveira foi submetido, ainda em Melbourne, a exames médicos que detetaram problemas nos tendões dos dois pulsos. A ressonância magnética também mostrou que uma outra lesão, no ombro, tinha piorado.

Através de um comunicado, a equipa da KTM e o piloto português sublinham que a participação no GP da Malásia vai depender da forma como Miguel Oliveira, se vai sentir em cima da mota.

Só depois decide se participa na prova, até porque "há o risco de cair outra vez e agravar a lesão", disse Miguel Oliveira.