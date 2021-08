Fim de semana "azarado". Miguel Oliveira desiste da Estíria de MotoGP com triunfo de Jorge Martin

Miguel Oliveira © EPA

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) desistiu este domingo do Grande Prémio da Estíria de Moto GP, 10.ª prova do Mundial, conquistado pelo espanhol Jorge Martin (Ducati), regressado ao campeonato após a queda em Portimão.

Miguel Oliveira desistiu na 14.ª de 27 voltas devido a problemas mecânicos, enquanto Martin conquistou a primeira vitória da carreira, batendo o espanhol Joan Mir (Suzuki) por 1,548 segundos e o francês Fábio Quartararo (Yamaha) por 9,632 segundos.

Com estes resultados, Quartararo aumentou a vantagem na liderança do campeonato, tendo agora 172 pontos, contra 132 do segundo, o francês Johann Zarco (Ducati), sexto na Áustria, enquanto Miguel Oliveira é sétimo, com 85.

Paulo Ribeiro, especialista em motociclismo, considera que Miguel Oliveira teve um fim-de-semana azarado e que o resultado não reflete o esforço do piloto português. 00:00 00:00

Paulo Ribeiro sublinha que, além das dores, Miguel Oliveira teve de lidar com um problema técnico numa altura em que a prova lhe estava a correr bem, já depois da segunda partida.

Ouça a explicação do especialista em motociclismo. 00:00 00:00

O especialista em Moto GP entende que a vitória do espanhol Jorge Martin lhe cai que nem uma luva.