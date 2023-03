Miguel Oliveira diz que queda resultou de "tentativa de ultrapassagem ambiciosa"

A queda do piloto português Miguel Oliveira © Nuno Veiga/EPA

Após o choque com o espanhol Marc Márquez, que lhe provocou uma contusão na perna direita, sem fratura, Miguel Oliveira afirmou que o colega foi ambicioso.

"O incidente em si é bastante fácil de explicar. Foi uma tentativa de ultrapassagem, por parte do Marquez, um bocado ambiciosa. Não tinha espaço para parar, evitou o piloto à frente dele, que era o Martin, e veio parar em mim. É o que é", explicou Miguel Oliveira.

Agora, o português espera que o piloto espanhol seja penalizado por aquilo que aconteceu. A Moto GP afirmou que Marquez pode ter sofrido uma fratura na mão direita, mas não quis ser tratado em Portugal. Já Miguel Oliveira não partiu qualquer osso e garante que tudo vai fazer para recuperar durante esta semana.

"O objetivo é chegar à Argentina o melhor possível, sem nenhuma lesão incapacitante. Obviamente que aqui, não havendo lesão, temos de arranjar a melhor forma de gerir a dor. É apenas tratamento anti-inflamatório, mais nada", acrescentou.

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) sofreu uma contusão na perna direita, aparentemente sem fratura, na sequência de um choque com o espanhol Marc Márquez (Honda) na terceira volta do Grande Prémio de Portugal de MotoGP.

Márquez falhou a travagem para a terceira curva do traçado do Autódromo Internacional do Algarve, tocou no espanhol Jorge Martin (Ducati) e abalroou o português Miguel Oliveira, que sofreu uma forte contusão na perna direita.

O piloto espanhol dirigiu-se à boxe da equipa RNF Aprilia, do piloto luso, a pedir desculpa, indicando ter sofrido um problema técnico na sua mota, mas não evitou uma enorme assobiadela do público português presente em Portimão.

O GP de Portugal de MotoGP é a primeira das 21 provas do Mundial de Velocidade de 2023. A corrida deste domingo foi ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que já tinha ganho a sprint de sábado.

O atual campeão mundial lidera o campeonato, com 37 pontos.