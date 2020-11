Miguel Oliveira foi o mais rápido nos treinos livres de MotoGP em Portimão

Miguel Oliveira © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Lusa 20 Novembro, 2020 • 12:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi o mais rápido, esta sexta-feira, na primeira de duas sessões de treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que decorre até domingo, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

O piloto da KTM registou a sua melhor volta já nos instantes finais da sessão da última prova do Mundial de velocidade de motociclismo, rodando em 1.40,122 minutos, o tempo mais rápido já feito por uma mota da categoria rainha no circuito algarvio.

Oliveira deixou o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) em segundo lugar, a apenas 40 milésimos de distância, e o também espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 114 milésimos.

Para esta tarde, os pilotos têm prevista a segunda sessão de treinos livres, a partir das 14h00 horas.

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP é a 14.ª e última prova da temporada do Campeonato do Mundo de 2020, que foi fortemente condicionada pela pandemia de covid-19.

Miguel Oliveira chega a esta derradeira jornada na 10.ª posição na classificação dos pilotos, com 100 pontos.