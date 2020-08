Miguel Oliveira mostrou "ritmo de corrida muito forte" na Áustria

© Joe Klamar/AFP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) destacou o "ritmo de corrida muito forte" evidenciado este sábado na qualificação para o Grande Prémio da Estíria, quinta prova do Mundial de MotoGP.

Miguel Oliveira, que se qualificou na oitava posição, com o tempo de 1.23,797 minutos, sairá do sétimo lugar da grelha beneficiando da penalização atribuída na sexta-feira ao francês Johann Zarco (Ducati), que foi terceiro mas vai partir da linha das boxes.

"No geral, foi um dia positivo. Fizemos uma terceira sessão de treinos livres muito boa e também uma super quarta sessão, com um ritmo de corrida muito forte. Na qualificação dei o meu melhor", sublinhou o piloto português.

Miguel Oliveira explicou que o objetivo "era um lugar nas duas primeiras filas da grelha", que falhou por apenas uma posição.

Por isso, considera que "a terceira linha da grelha é um bom ponto de partida, melhor do que na semana passada", pelo que considera estar "pronto para a corrida".

Esta foi a segunda melhor qualificação do piloto luso da equipa Tech3, depois do quinto posto conseguido no GP da Andaluzia, na segunda prova do Mundial.

O GP da Estíria de MotoGP é o 900.º GP da história e está marcado para domingo, às 13:00 (horas em Lisboa).