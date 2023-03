Miguel Oliveira parte em quarto e Marc Márquez tem a 'pole'

© Nuno Veiga/EPA

O português Miguel Oliveira garantiu este sábado o quarto lugar na grelha de MotoGP para o Grande Prémio de Portugal, com o espanhol Marc Márquez (Honda) a garantir a 'pole position' da prova de abertura do Mundial de velocidade.

Na estreia na RNF, equipa satélite da Aprilia, Miguel Oliveira, depois de passar a primeira ronda de qualificação (Q1), garantiu o quarto posto na grelha de partida para as duas corridas do fim de semana, com um tempo de 1.37,521 minutos.

Na derradeira tentativa, Marc Márquez, seis vezes campeão do mundo da categoria principal, conseguiu o melhor tempo da Q2, em 1.37,226 minutos, batendo o recorde do Autódromo Internacional do Algarve e conseguindo a 64.ª 'pole' da carreira em MotoGP.

Na segunda posição da grelha de partida vai estar o campeão do mundo, o italiano Pecco Bagnaia (Ducati), que gastou mais 0,064 segundos do que Márquez, com a primeira linha da grelha de partida a ficar completa com o espanhol Jorge Martin (Ducati), que gastou mais 0,228.

Ainda este sábado corre-se a corrida sprint, uma novidade para a temporada 2023 do Mundial de MotoGP, que abre em Portimão, com início marcado para as 15h00, com a corrida principal a disputar-se no domingo, às 14:00.