Miguel Oliveira penalizado sairá de último para o GP da Austrália de MotoGP

Miguel Oliveira © Diego Azubel/EPA

Por Lusa 15 Outubro, 2022 • 09:13

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) vai partir do último lugar da grelha para o Grande Prémio da Austrália de MotoGP, 18.ª e antepenúltima prova da temporada, que se disputa domingo.

O piloto luso, que terminou a sessão de qualificação na 21.ª posição, acabou penalizado em três lugares por ter praticado os procedimentos de partida de forma irregular, descaindo para o 24.º e último posto.

Adicionalmente, Miguel Oliveira terá de cumprir, também, uma long lap penalty durante a corrida, ou seja, fazer uma versão mais longa da pista, como penalização por ter rodado de forma mais lenta do que o permitido durante a primeira fase da qualificação, a Q1, atrapalhando o italiano Enea Bastianini (Ducati), que vinha a fazer uma volta rápida.

O piloto natural de Almada terminou os treinos livres na 16.ª posição, resultado que o obrigou a passar pela primeira das duas fases da qualificação, a Q1.

Oliveira nunca conseguiu sentir-se confortável em cima da KTM e acabaria por assinar o 11.º registo dessa sessão, a 0,727 segundos do mais rápido, que foi o francês Johann Zarco (Ducati), que garantiu a passagem à Q2, juntamente com o espanhol Alex Rins (Suzuki).

Na fase decisiva, o espanhol Jorge Martin (Ducati) conquistou a pole position, batendo o compatriota Marc Márquez (Honda) por apenas 13 milésimas de segundo, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) na terceira posição, a 0,186 segundos.

Bagnaia está a apenas dois pontos do líder do campeonato, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que se qualificou na quinta posição, a 0,206 segundos do mais rápido do dia.

Com o tempo realizado esta manhã, rodando em 1.27,767 minutos, Jorge Martin bateu o recorde que pertencia ao espanhol Jorge Lorenzo desde 2013 (que era de 1.27,899).