Miguel Oliveira sai do 15.º lugar no GP do Qatar

O piloto português de MotoGP, Miguel Oliveira © Lusa

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) qualificou-se hoje no 15.º lugar para o Grande Prémio do Qatar, prova de abertura do Mundial de MotoGP.

O piloto português, que teve de passar pela primeira fase da qualificação (Q1) depois de ter sido 19.º nos terceiros treinos livres, realizou a sua melhor volta em 1.53,915 minutos, o melhor tempo realizado este ano na pista de Losail pelo português.

Miguel Oliveira, que há dois anos, na última passagem pelo circuito catari, tinha sido 17.º tanto na qualificação como na corrida, melhorou meio segundo entre os quartos treinos livres e a qualificação de hoje.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) fez jus ao domínio que a Ducati vem exercendo neste circuito e garantiu a 'pole position' com um novo recorde do circuito, ao realizar a melhor volta em 1.52,772 minutos, batendo o tempo do espanhol Marc Márquez (Honda) em 2019, que era de 1.53,380 minutos.

Esta foi a primeira 'pole' do italiano, que deixou o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) em segundo, e o francês Fabio Quartararo (Yamaha) em terceiro.

O italiano Valentino Rossi (Yamaha) foi quarto e o campeão mundial, o espanhol Joan Mir (Suzuki), apenas décimo.

Com este resultado, Miguel Oliveira parte da quinta linha da grelha para a corrida que se disputa este domingo, a primeira das 21 previstas, incluindo o GP de Portugal, a 18 de abril, em Portimão.