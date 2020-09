Miguel Oliveira sofre duas queda, sem gravidade, durante treinos livres

© AFP

O piloto português da Moto GP Miguel Oliveira sofreu duas quedas- tudo indica que sem gravidade - na terceira sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Riviera di Rimini em Misano.

A equipa de Miguel Oliveira já fez saber através do Twitter que o piloto não sofreu qualquer fratura.

Medical Info Update

#MotoGP rider #88 @_moliveira88 has been declared fit following his medical check

#EmiliaRomagnaGP - MotoGP™ (@MotoGP) September 19, 2020

Depois de ter caído, o piloto foi levado para o centro médico para observação e a Red Bull Tech garante que Miguel Oliveira já está apto para alinhar para a qualificação no Grande Prémio deste domingo.

Com seis provas disputadas, Miguel Oliveira ocupa a 10.ª posição do Campeonato do Mundo de MotoGP, com 48 pontos, a 28 do líder, o italiano Andrea Dovizioso (Ducati).