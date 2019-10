Miguel Oliveira tem a época em risco no Moto GP

© Antonio Garcia/EPA

A lesão na mão direita, não é tão grave como esperava, depois do piloto se ter queixado de dores fortes, mas a ressonância magnética mostra que a queda agravou a lesão do ombro que já obrigava Miguel Oliveira a ter alguns cuidados em pista.

"Vimos que a minha lesão no ombro piorou e agora, em conjunto com a KTM, vamos decidir o que fazer com isto, por causa do futuro", lê-se na mensagem de Miguel Oliveira, publicada na página oficial da KTM no Facebook.

Miguel Oliveira e a KTM, vão reunir-se nas próximas horas para agora decidir se o português coloca um ponto final nesta época.

Faltam duas provas para terminar a época, o Grande Prémio da Malásia e a corrida em Valência.