Miguel Oliveira termina em 5.º lugar no Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP

Depois de ter arrancado na sexta posição, Miguel Oliveira ficou em quinto lugar no Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP.

O piloto de Almada concluiu as 26 voltas da corrida a 8,402 segundos do vencedor, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que bateu o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) por 2,757 segundos e o campeão mundial Joan Mir (Suzuki) por 5,760.

À TSF, Paulo Ribeiro, jornalista e especialista em motociclismo, diz que Miguel Oliveira não começou a corrida da melhor forma.

Ouça as declarações de Paulo Ribeiro 00:00 00:00

Com estes resultados, Quartararo alargou a liderança no Mundial, enquanto Miguel Oliveira mantém o sétimo lugar do campeonato, com 85 pontos.

Paulo Ribeiro considera, no entanto, que há muitos pontos por conquistar.

Paulo Ribeiro explica que ainda há muita corrida para ser feita 00:00 00:00

Segue-se agora uma paragem de seis semanas até ao recomeço do campeonato com duas provas na Áustria.