Miguel Oliveira termina GP de São Marino em 11.º lugar

MIguel Oliveira em ação no Grande Prémio de São Marino em MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo o Grande Prémio de São Marino em MotoGP na 11.ª posição, a 12,376 segundos do vencedor, o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Yamaha).

Miguel Oliveira, que partiu do 12.º lugar da grelha para esta sexta prova da temporada, perdeu três posições no arranque, mas conseguiu recuperar até ao 11.º lugar final, aproveitando, também, a queda do então líder do campeonato, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

Com estes resultados, o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que foi sétimo, é o novo líder do campeonato, com 76 pontos, enquanto o português perdeu uma posição, caindo para décimo, com 48 pontos.

Para Miguel Oliveira, esta foi "uma corrida complicada". "Foi complicado ganhar posições, sobretudo no início da corrida", explicou o piloto de Almada.

Miguel Oliveira admite que esta não foi uma corrida fácil 00:00 00:00

Oliveira adiantou, ainda, que devido "às diferentes escolhas de pneus", a vida dos pilotos "ficou dificultada". "No entanto, tivemos um bom ritmo", apontou.

Miguel Oliveira está já focado no teste que se vai realizar na próxima terça-feira. "Vamos tentar algumas coisas para termos um fim de semana melhor e, sobretudo, uma melhor qualificação", concluiu o piloto português.