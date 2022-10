Miguel Oliveira termina primeiros treinos livres do GP da Malásia em 17.º lugar

Miguel Oliveira © EPA

Por Lusa 21 Outubro, 2022 • 11:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou esta sexta-feira na 17.ª posição o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio da Malásia de MotoGP, 19.ª e penúltima prova da temporada.

O piloto luso fez a sua melhor volta logo na primeira das duas sessões, rodando em 2.01,247 minutos, terminando a 1,768 segundos do mais rápido do dia, o seu companheiro de equipa, o sul-africano Brad Binder (KTM).

O espanhol Alex Rins (Suzuki) foi o segundo mais rápido, a 0,097 segundos de Binder, com o compatriota Marc Márquez (Honda) em terceiro, a 0,144.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha), campeão mundial em título e segundo classificado do campeonato, foi sétimo, a 1,064 segundos de Brad Binder, enquanto o líder do Mundial, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) foi apenas 11.º, a 1,291 segundos.

A chuva apareceu entre as duas sessões de treinos livres, chegando mesmo a provocar uma interrupção (bandeiras vermelhas) na segunda sessão de Moto3, a 22 minutos do final.

No entanto, a segunda sessão de MotoGP já foi disputada com o sol a brilhar novamente, mas com a pista ainda húmida, pelo que os pilotos não conseguiram melhorar os tempos da manhã.

Nesta segunda sessão, Miguel Oliveira foi o 11.º, a 4,188 segundos do mais rápido, o britânico Cal Crutchlow, aos comandos de uma Yamaha da RNF, a equipa malaia que Miguel Oliveira vai representar na próxima temporada.

O britânico bateu 'Pecco' Bagnaia, que pode se sagrar campeão este fim de semana, por quase um segundo (0,900).

No entanto, a melhor volta de Crutchlow foi em 2.05,710 minutos, enquanto que o melhor tempo do dia, de Brad Binder, foi em 1.59,479.

Para sábado e domingo está prevista a queda de chuva.