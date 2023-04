Miguel Oliveira termina treinos livres do GP de Espanha no 7.º lugar e avança para a Q2

Miguel Oliveira © José Manuel Vidal/EPA

Por Lusa/TSF 28 Abril, 2023 • 16:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) terminou hoje no sétimo lugar o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio de Espanha de MotoGP, quarta prova do Campeonato do Mundo de velocidade.

Oliveira, que tinha sido o 13.º classificado na primeira das duas sessões do dia, fechou a sessão da tarde no quinto lugar, a 0,248 segundos do mais rápido, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia)

No entanto, no somatório das duas sessões, o registo de 1.36,896 segundos vale o sétimo lugar e a entrada direta na segunda fase da qualificação, a Q2, disputada no sábado de manhã.

O espanhol Maverick Viñales (Aprilia) foi o segundo mais rápido do dia, a apenas duas milésimas de segundo, com o espanhol Dani Pedrosa (KTM), que participa no GP de Espanha como convidado, a ser terceiro, a 0,062 segundos.

A sessão da tarde ficou marcada por uma bandeira vermelha provocada pela queda do espanhol Iker Lecuona (Honda) - substituto do lesionado Marc Márquez este fim de semana -, que danificou a barreira de proteção.

Fora dos lugares de acesso direto à Q2 ficaram pilotos como o italiano Marco Bezzecchi (Ducati), líder do campeonato, que foi apenas 12.º, ou o também italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em título, que foi 13.º.

No sábado, disputa-se a terceira sessão de treinos livres bem como as duas de qualificação e a corrida sprint.