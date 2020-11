Miguel Oliveira vence o Grande Prémio de Portugal de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira © Lusa

Por TSF 22 Novembro, 2020 • 14:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O piloto português Miguel Oliveira venceu, este domingo, o Grande Prémio de Portugal em MotoGP.

O piloto almadense da equipa Tech3 partiu da primeira posição para esta 14.ª e última corrida da época, depois de no sábado ter conquistado a primeira pole position da sua carreira e da história do motociclismo português.

Miguel Oliveira sobe, assim, pelo menos, à nona posição, ocupada atualmente pelo japonês Takaaki Nakagami (Honda), com 105 pontos.

A corrida foi também a última do português pela Tech3.

"É com este tipo de corridas que sonhamos"

Para o piloto português foi "surreal" vencer o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, no Autódromo Internacional do Algarve, depois de dominar a corrida de início a fim.

"É surreal. Sonhamos com este tipo de corridas. É incrível. Não tenho palavras", disse o piloto de Almada na flash interview após a corrida.

O Presidente da República não ficou indiferente a este feito e deu os parabéns a Miguel Oliveira, considerando que representou uma alegria para os portugueses em tempos de sacrifício.

Numa mensagem transmitida à agência Lusa, Marcelo Rebelo de Sousa deu os parabéns a Miguel Oliveira "pela sua extraordinária vitória deste domingo, em Portimão, em Portugal", felicitando também todos os portugueses "por este momento de alegria no meio de tantos meses de sacrifício e de sofrimento".

Já primeiro-ministro, António Costa, parabenizou o piloto português através do Twitter e considera que representou "um orgulho" para o desporto português.

"Parabéns ao Miguel Oliveira, que venceu hoje o Grande Prémio de Portugal. Uma grande prova e um orgulho para o desporto português no regresso do MotoGP ao nosso país", escreveu o primeiro-ministro na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Mais exuberante foi a manifestação do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Rebelo, que até usou maiúsculas e pontos de exclamação.

"MIGUEL OLIVEIRA! Que orgulho termos um motociclista português com este talento! Recordista do Autódromo Internacional do Algarve e vencedor do Grande Prémio de Portugal!", pode ler-se no Twitter de João Rebelo.