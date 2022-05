Miguel Vítor convocado para a seleção de futebol de Israel

Miguel Vítor joga há seis temporadas em Israel © AFP (arquivo)

O central Miguel Vítor foi convocado pela primeira vez para a seleção de futebol de Israel, que disputará a Liga das Nações B, com Albânia e Islândia, informou o defesa.

"É com grande orgulho que fui chamado pela primeira vez à seleção de Israel. Estou muito feliz e farei o meu melhor para honrar esta oportunidade", escreveu nas redes sociais o antigo jogador do Benfica.

Miguel Vítor, de 32 anos, que está há seis épocas ao serviço do Hapoel Beer Sheva, clube pelo qual já venceu dois campeonatos de Israel, duas Taças, uma Taça da Liga e uma Supertaça, já tem nacionalidade israelita.

Por Portugal, o defesa formado no Benfica, que representou ainda o Torreense (nas camadas jovens) e o Desportivo das Aves, além do Leicester e PAOK, conta com internacionalizações nas seleções portuguesas de esperanças (uma), sub-21 (15), sub-19 (nove) e sub-18 (oito).