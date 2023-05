Milão de azul e preto em Istambul. Inter vence AC Milan e está na final da Champions

Lautaro Martínez marcou o único golo do jogo © Gabriel Bouys/AFP

O Inter de Milão vai ser a equipa que vai representar a cidade italiana na final da Liga dos Campeões. Os nerazurri venceram o eterno rival AC Milan na segunda mão da meia-final da Champions e qualificaram-se para o jogo que será disputado em Istambul.

Depois de uma vitória dos azuis por 2-0 na primeira mão, as duas equipas regressaram ao mesmo estádio (que partilham) para a equipa de Simone Inzaghi voltar a sair vitoriosa. Lautaro Martínez, aos 74 minutos, fez o único golo da partida.

LAUTARO Já podemos contar com o Inter na final?



@ChampionsLeague | @Inter 1 x 0 @acmilan#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/K1v3YLDk61 - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 16, 2023

Nas duas rondas anteriores da competição, o Inter de Milão eliminou o FC Porto (oitavos de final) e o Benfica (quartos de final).

A outra meia-final decide-se esta quarta-feira entre o Real Mardid e o Manchester City. No primeiro jogo, as duas equipas empataram no Santiago Bernabéu.

A final da Liga dos Campeões está marcada para o dia 10 de junho, sábado, às 20h00 no Estádio Olímpico Atatürk em Istambul, Turquia.