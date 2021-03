Milton Mendes de saída do Marítimo

© Helder Santos/GlobalImagens

O treinador Milton Mendes confirmou, esta segunda-feira, que está de saída do comando técnico do Marítimo.

Em declarações à SportTV, o treinador de 55 anos confessou que "o que mais dói é o coração" depois de uma reunião com o presidente do clube, Carlos Pereira.

"O momento é de pensar mais na instituição do que em mim", assinalou o técnico brasileiro, que garante que os jogadores queriam que ficasse.

"Talvez uma voz ou algo diferente catapulte a equipa para coisas boas e melhores resultados", assinalou ainda.

O técnico deixa o clube insular no último lugar da tabela, com 18 pontos, e constitui a segunda 'chicotada' no Marítimo, depois da saída de Lito Vidigal, à oitava jornada.

O treinador brasileiro orientava a formação de sub-23 do conjunto 'verde rubro' quando assumiu o comando técnico da equipa principal em dezembro, tendo se mantido no cargo depois de ter alcançado alguns resultados positivos.

A derrota 2-0 na receção de domingo ao Moreirense, em jogo da 22.ª jornada do campeonato, ditou o fim da linha para Milton Mendes, que viu o Marítimo somar a oitava jornada consecutiva sem vencer.

O técnico já não orientou o treino de hoje, mas subiu ao relvado para se despedir da equipa.