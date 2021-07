Ministra da Saúde admite presença de público na final da Supertaça

© Julien Warnand/EPA

A ministra da Saúde afirmou que há hipótese de haver público na final da Supertaça de futebol, que opõe o Sporting ao Sporting de Braga, no próximo sábado, se o encontro for realizado como um "evento-teste".

Admitindo que não tem presente o calendário desportivo para o próximo fim de semana, Marta Temido não rejeitou a hipótese de existirem adeptos nas bancadas durante o jogo, recordando que o parecer dado pelos peritos na reunião desta terça-feira vai no sentido de autorizar eventos onde houver lugares marcados, lotação definida, separação física, uso de máscaras e, eventualmente, o recurso a testes e certificados de vacinação.

No final da reunião com os peritos, no Infarmed, Marta Temido considerou que o "regresso à normalidade está cada vez mais próximo". A governante defendeu que o próximo passo é começar a preparar o inverno.

Esta quinta-feira, o Governo irá reunir para apreciar as atuais medidas do estado de contingência e para refletir sobre as recomendações dadas pelos peritos na reunião desta terça-feira.