Miomir Kecmanovic garante lugar na final do Estoril Open

O tenista sérvio Miomir Kecmanovic qualificou-se este sábado pela quarta vez na carreira para a final de um torneio ATP, ao derrotar o italiano Marco Cecchinato em dois sets nas meias-finais do Estoril Open.

Sexto cabeça de série no torneio que decorre no Clube de Ténis do Estoril, Kecmanovic, de 23 anos, confirmou o favoritismo diante do 96.º jogador mundial, impondo-se com os parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e nove minutos.

O sérvio, 40.º do ranking ATP, vai procurar conquistar no domingo o segundo título da carreira, diante do vencedor da outra 'meia', que opõe o norueguês Casper Ruud ao francês Quentin Halys.